Luigi Favoloso, la rabbia del web: “Ha commesso bullismo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi Favoloso: il precedente di bullismo al Grande Fratello 15 Detective d’Urso indagherà questa sera su Luigi Favoloso, nel primo appuntamento con Live del 2020. Quale scomode verità saprà tirar fuori Carmelita? Di certo, il caso Prati lo dimostra, quando la bella conduttrice partenopea prende in carica una missione, schiera il suo arsenale migliore. Favoloso era finora noto solamente alle testate rosa per via della storia tra lui e la modella croata Nina Moric. Tempo passato qui d’obbligo, infatti negli ultimi giorni il nativo di Torre del Greco ha animato le cronache, misteriosamente scomparso. Colpevole di maltrattamenti Tra gli appelli preoccupati della madre e i servizi pubblici mandati in onda sulle varie emittenti anche chi ignora il gossip ne conosce forse la storia. Una storia ingarbugliata perché le versioni contraddittorie creano solamente dubbi. Chi è veramente Luigi ... Leggi la notizia su kontrokultura

