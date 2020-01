Live Non è la D’Urso streaming: dove vedere le puntate in tv e replica (Di domenica 19 gennaio 2020) Live NON È LA D’Urso streaming dove vedere. Da domenica 15 settembre 2019 torna su Canale 5 il programma condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. OSPITI DI #LiveNONELADURSO Live Non è la D’Urso dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate dello show in prime time andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Live Non è la D’Urso streaming Inoltre, per Live Non è la D’Urso streaming ogni puntata verrà messa in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la ... Leggi la notizia su cubemagazine

