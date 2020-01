Libia, ecco perché la conferenza di Berlino parte in salita (Di domenica 19 gennaio 2020) Un percorso ad ostacoli ed in salita, ricco di insidie e incognite: la conferenza di Berlino non appare certo né di facile riuscita né tanto meno prossima a un significativo successo. Tanti i punti da discutere, tante le situazioni da tirare in ballo, tanti i contesti caldi difficilmente risolvibili nel giro di poche ore di discussione. Tuttavia, nella capitale tedesca saranno presenti tutti i leader più importanti che hanno in mano il dossier libico e che hanno un certo peso nei rispettivi alleati nel Paese nordafricano. E non mancheranno dunque spunti di interesse sul futuro della Libia. Si arriverà ad un accordo? Da giorni circola una bozza del documento che in primis le Nazioni Unite vorrebbero far firmare ai due principali contendenti: il premier libico Fayez Al Sarraj da una parte, il generale Khalifa Haftar dall’altra. Si tratta di un documento in cui i principi cardine ... Leggi la notizia su it.insideover

