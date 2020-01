La Gazzetta attacca Gattuso: “non si capisce cosa c’entri Luperto a sinistra” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gattuso ha ammesso di essere il primo responsabile, non solo della sconfitta di ieri, ma della situazione della squadra, ma ha rinnegato le critiche per la scelta di schierare Luperto a sinistra e Di Lorenzo centrale in avvio di partita. Proprio questa scelta non è piaciuta alla Gazzetta dello Sport che lo ha attaccato mettendogli 5 in pagella “Non si capisce cosa c’entri Luperto a sinistra. Questa squadra non c’è più e lui non sa risollevarla” La rosea non dubita che le assenze pesanti nel reparto difensivo abbiano il suo peso, ma la media del Napoli è oramai da retrocessione: 3 punti su 15 totali a disposizione, addirittura un solo successo in cinque partite. “Può starci l’attenuante dell’assenza di Koulibaly in difesa, ma dovrebbe spiegare, Gattuso, che cosa ha significato schierare Luperto sulla fascia sinistra per poi riportarlo al fianco di Manolas ... Leggi la notizia su ilnapolista

