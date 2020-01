Il triste passato di Cobalt (Di domenica 19 gennaio 2020) Cobalt è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. E’ stato adottato da quello che doveva essere il suo amico umano quando era solo un cucciolo. Aveva pochi mesi e già da quel momento l’inferno è entrato nei suoi giorni. L’uomo che doveva prendersi cura di lui, lo ha legato ad una catena fuori la sua abitazione e non gli permetteva mai di entrare in casa. Viveva intere giornate all’esterno, con il freddo, la pioggia e la neve. I volontari di Stray Rescue, con sede a St Louis, appena hanno saputo la sua storia, hanno deciso di intervenire. Volevano salvargli la vita e per questo, sono andati subito sul posto. Donna è una giovane ragazza che ha deciso di aiutare gli animali nella sua vita e per questo, quando è venuta a conoscenza della triste vita di Cobalt, ha deciso di partecipare al suo salvataggio. I giovani sono andati ... Leggi la notizia su bigodino

