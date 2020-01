Gabriel Garko: "Normalità è una parola che odio, è soggettiva e non oggettiva" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesca Galici Confessioni a cuore aperto per Gabriel Garko con Pierluigi Diaco, con il quale l'attore si è aperto rivelando il suo momento di cambiamento interiore, tra la molestiasubita da ragazzino e la voglia di essere finalmente se stesso Nell'ultimo periodo, Gabriel Garko ha radicalmente modificato il modo di presentarsi al suo pubblico. Ha deciso di gettare le maschere e di mostrarsi per quello che è, non per quello che gli altri vorrebbero lui fosse. Ha deciso di non dare più seguito alle feroci critiche che gli vengono rivolte e si comporta nel modo in cui lui sente più naturale, rifuggendo qualunque etichetta che gli si vuole incollare. Questo è anche il senso della lunga intervista rilasciata a Pierluigi Diaco a Io e te di notte. "Quando vai in televisione vieni visto solo per ciò che appari esteriormente e qualsiasi cosa tu dica non viene ascoltata", ha detto ... Leggi la notizia su ilgiornale

