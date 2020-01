Friuli: Pettarin (Fi), ‘pdl per valorizzare lingua, storia e cultura’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “valorizzare la conoscenza e la tutela della minoranza linguistica friulana, ma anche della storia e della cultura del Friuli Venezia Giulia”. E’ il principale obiettivo della proposta di legge depositata dal deputato friulano di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, ancora in attesa di essere calendarizzata. La pdl, sviluppata nel rispetto delle leggi di riferimento per la tutela del friulano, in particolare delle leggi regionali del 1996 e del 2007 e della legge 482 del 1999, nasce dall’esigenza -si legge in una nota- di indicare la strada per un possibile ampliamento del raggio di azione della tutela della minoranza linguistica friulana e di tutti gli operatori attivi in Friuli Venezia Giulia per valorizzare e divulgare la storia e la cultura regionale. “Sono certo che la proposta di legge sarà inserita presto nel ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

