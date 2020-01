Elisabetta Gregoraci replica a Nicola Savino: “Io avvilita, non lui. Incommentabile!” Attacca anche Amadeus (Di domenica 19 gennaio 2020) Giunge la replica di Elisabetta Gregoraci verso Nicola Savino, ma anche verso Amadeus per essere stata esclusa dall’Altro Festival Continuano le polemiche su Sanremo 2020. Oltre alla bufera scoppiata per le parole di Amadeus sulle donne adesso c’è anche l’esclusione di Elisabetta Gregoraci da “Altro Festival”, programma che la showgirl avrebbe dovuto condurre insieme a Nicola Savino. Per la showgirl si tratta di una svolta non accettabile e non ha potuto fare a meno di sfogarsi sui social per manifestare la sua disapprovazione. Repentina però è giunta la risposta di Savino, che ha detto di essere avvilito per quanto accaduto. Il termine usato da Nicola Savino però non è piaciuto a Elisabetta Gregoraci, perché se c’è qualcuno che dovrebbe essere avvilita quella è proprio lei. Per l’ex moglie di Flavio Briatore non è un buon momento, e quanto successo l’ha veramente messa giù di ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Elisabetta Gregoraci replica a Nicola Savino: “Io avvilita, non lui. Incommentabile!” Attacca anche Amadeus - - 48OreNews : RT @Corriere: Elisabetta Gregoraci: «Una scelta politica escludermi da Sanremo» - daniele_1266 : RT @anari56: Elisabetta Gregoraci esclusa da Savino dal Festival di Sanremo perché il suo ex marito,Briatore ,è di -