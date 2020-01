Crisi in Libia, la linea dell’Italia a Berlino. Di Maio: «Far rispettare l’embargo Onu sulle armi» (Di domenica 19 gennaio 2020) La giornata berlinese di Luigi Di Maio nel giorno del vertice sul dossier libico comincerà dal faccia a faccia con il ministro degli Esteri turco, per poi passare a quello egiziano. Alle 14 quindi l’inizio del vertice con il premier Giuseppe Conte. In un colloquio con il Messaggero, il ministro degli Esteri italiano ribadisce il ruolo indispensabile dell’Europa nella soluzione della Crisi libica, con l’Italia «chiamata a giocare un ruolo importante». Ma il complicato puzzle libico non può essere completato senza Turchia ed Egitto, «partner» necessari dice Di Maio. La posizione dell’Italia che Di Maio porterà al tavolo di Berlino sarà quella di insistere sulle sanzioni per chi «continua ad alimentare la guerra in Libia». Obiettivo ambizioso, ma complicato da applicare, visto che già oggi «sono previste dall’embargo Onu – ricorda il capo della Farnesina – ma bisogna ... Leggi la notizia su open.online

