CorSport: Tsimikas bloccato dalla volontà di Ghoulam di restare (ma intanto si inserisce l’Arsenal) (Di domenica 19 gennaio 2020) Non è ancora detta l’ultima parola per Tsimikas (dell’Olympiacos) al Napoli. Ma bisogna aspettare ancora, scrive il Corriere dello Sport. “Trentadue milioni di euro (più dodici per Rrahmani) possono anche bastare o anche no: dipende da Politano (e dall’Inter), dipende da Tsimikas (e dall’Olympiacos ma anche da Ghoulam). Insomma, dipende: perché il mercato è questo e non c’è verso di modificarlo. Due settimane ancora, può succedere di tutto oppure niente, ma le idee ci sono, restano lì, sospese nell’aria, legate a dettagli, a volontà altrui eppure alle proprie disponibilità. Non è semplice ma non è neppure impossibile, però bisognerà aspettare ancora, senza correre il rischio di farsi venire l’ansia che potrebbe, ad esempio, avvertire Kostas Tsimikas, esterno basso di sinistra, greco dell’Olympiakos “bloccato” in patria dal desiderio di Ghoulam di restare a Napoli, provarci ancora, ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #Tsimikas bloccato dalla volontà di #Ghoulam di restare (ma intanto si inserisce l’Arsenal) L’algerino v… - SiamoPartenopei : CorSport - Giuntoli corre ai ripari, forcing per Politano e Tsimikas: il greco vuole solo il Napoli nonostante la c… - Pe_Es_ : Repubblica - Napoli, è Tsimikas il prescelto per la fascia! Ghoulam punta al Marsiglia CorSport - Ghoulam non ha i… -