Concluse a Hammamet le celebrazioni per i vent'anni dalla morte di Craxi (Di domenica 19 gennaio 2020) Il sole del socialismo italiano tramonta su Hammamet e dà l'arrivederci all'anno prossimo. Anche se sarà impossibile replicare il successo di quest'anno: il ventennale della morte di Bettino Craxi e la quasi contemporanea uscita del film Hammamet di Gianni Amelio, hanno richiamato in Tunisia oltre 600 persone, una trentina di parlamentari e quasi tutti i grandi nomi del socialismo italiano. A coronamento della tre giorni, la notizia che il Quirinale "farà un gesto", come ha sottolineato la figlia di Bettino, Stefania (senatrice di Forza Italia). Non ha detto chiaramente se ci sarà un incontro tra il presidente Sergio Mattarella da un lato e lei e i vertici della Fondazione Craxi dall'altro, ma ha sottolineato che il gesto "lo deciderà il presidente Mattarella, sono certa che saprà trovare forme e modi giusti". Tre giorni di celebrazioni Le celebrazioni, ... Leggi la notizia su agi

