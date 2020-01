Animali: cani randagi e non addestrati capiscono i comandi dell’uomo (Di domenica 19 gennaio 2020) Un cane è quasi sempre in completa sintonia con il suo proprietario e può facilmente comprendere una vasta gamma di comandi e gesti. Ma queste abilità sono innate o vengono apprese esclusivamente attraverso l’addestramento o semplicemente la convivenza? Un nuovo studio pubblicato sulla rivista ‘Frontiers in Psychology’ e condotto su cani randagi non addestrati ha scoperto che l’80% ha interpretato correttamente i gesti umani nonostante non avesse mai ricevuto un addestramento precedente e non vivesse a stretto contatto con un umano. Risultati che suggeriscono come i quattrozampe possano comprendere gesti complessi semplicemente osservando gli uomini: questo – rilevano gli esperti dell’Istituto indiano di educazione e ricerca scientifica di Calcutta – potrebbe avere implicazioni anche nel ridurre gli attacchi da parte di cani randagi. I ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

_Carabinieri_ : Cavalli, cani, animali in “servizio” o semplicemente compagni di vita degli invitati: tutti presenti presso la cava… - giuxma : @Federica76 Beh in effetti quando ti iscrivi in #palestra, il primo #consiglio che ti danno è d trovarti un #amico… - piacalvi1 : RT @fendente1: Spero ti trovino e ti sotterrino????????IL GIORNO: Legnano, caccia aperta all’assassino dei cani: tre animali sgozzati nel bosco… -