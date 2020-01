Tuttosport: scambio Politano-Llorente, i due ds Ausilio e Giuntoli sono tornati a dialogare (Di sabato 18 gennaio 2020) È definitivamente saltato lo scambio tra Roma e Inter per Spinazzola e Politano, questo, secondo quanto scrive oggi Tuttosport, potrebbe agevolare il Napoli che per primo si era inserito nella trattativa per Politano con l’ipotesi di uno scambio con Llorente. L’affare Tsimikas, quindi, resta congelato. Invece potrebbe sbloccarsi il doppio prestito Llorente-Politano ideato due settimane fa con l’Inter. L’esterno offensivo interista non andrà più alla Roma ed il Chelsea ha bloccato la cessione di Giroud: i due ds Ausilio e Giuntoli sono tornati a dialogare L'articolo Tuttosport: scambio Politano-Llorente, i due ds Ausilio e Giuntoli sono tornati a dialogare ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

