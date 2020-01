Tabellone Europei pallanuoto 2020: calendario, date, programma, orari e tv (Di sabato 18 gennaio 2020) Si comincia a fare sul serio negli Europei 2020 di pallanuoto che si stanno disputando nella prestigiosa cornice della Duna Arena di Budapest (Ungheria). Nel torneo maschile il Settebello di Sandro Campagna ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale, avendo concluso a punteggio pieno nel Gruppo D, sconfiggendo la Grecia, la Francia e la Georgia. La selezione azzurra, dunque, guarda alla fase eliminazione diretta con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e di tornare a vincere la rassegna continentale a distanza di 25 anni dall’ultima volta (a Vienna nel 1995, vittoria contro l’Ungheria). Un target non certo facile, pur essendo la selezione di Campagna campione del mondo in carica. Tabellone Europei pallanuoto 2020: calendario, date, programma, orari e tv Gli Europei di pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre ... Leggi la notizia su oasport

