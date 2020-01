Rihanna è tornata single - (Di sabato 18 gennaio 2020) Sandra Rondini Finita dopo tre anni la storia della popstar con il milionario saudita Hassan Jameel che vanta tra le sue conquiste anche Naomi Campbell Dopo i molti rumors che la davano incinta del suo fidanzato, il milionario saudita Hassan Jameel, con i suoi look sul red carpet e su Instagram passati ai raggi x per cercare di notare rotondità sospette che potessero confermare le voci, ora ogni pettegolezzo al riguardo è definitivamente cessato dopo che Us Weekly ha annunciato che Rihanna è tornata single. Dopo tre anni di relazione con l’imprenditore, con la popstar che si diceva pronta al matrimonio e a creare una famiglia, ora Rihanna ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore e dedicarsi interamente alla stesura del suo nuovo album, "R9", che i fan aspettano da quattro anni, tra un rinvio e l’altro e qualche defezione d’eccellenza, come quella del cantante Shaggy ... Leggi la notizia su ilgiornale

