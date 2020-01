Michele Bravi/ 'Incidente? Le parole non riescono a coprire tutto', Verissimo, (Di sabato 18 gennaio 2020) Michele Bravi racconta a Verissimo dell'Incidente avuto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna: 'Ero semplicemente da un'altra parte, non avevo aderenza con il reale' Leggi la notizia su ilsussidiario

michele_bravi : Oggi alle 16:00 andrà in onda la prima intervista di Michele a @verissimotv #Verissimo - trash_italiano : Michele Bravi a Verissimo: il ritorno in tv dopo l'incidente - misterj1995 : RT @amaricord: 'L’unica speranza che posso nutrire è che questo eco di dolore possa stritolarsi sempre di più e che tutti possano trovare u… -