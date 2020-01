Meteo NAPOLI | PEGGIORA sabato con PIOGGE e ROVESCI | poi variabilità

Meteo NAPOLI oggi venerdì 17 gennaio : cieli sereni : Meteo Napoli Previsioni del tempo di oggi venerdì 17 gennaio: nuvolosità, temperature e venti. Prosegue l’Aggiornamento Meteo Torino di oggi venerdì 17 gennaio. Rimanete connessi con MeteoWeek Clicca QUI Meteo 18 gennaio Napoli Il Meteo a Napoli e le temperature A Napoli venerdì 17 gennaio oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata […] L'articolo Meteo Napoli oggi venerdì ...

Meteo Napoli Previsioni del tempo di domani sabato 18 gennaio: nuvolosità, temperature e venti. Il Meteo a Napoli e le temperature A Napoli sabato 18 gennaio domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in

Il Meteo su NAPOLI reggerà ancora soleggiato venerdì, poi entrerà in gioco una perturbazione che porterà qualche PIOGGIA o rovescio soprattutto nella giornata di sabato. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 6 mm. Temperatura

Clima instabile nel fine settimana del 18 e 19 gennaio: sabato piogge sparse su Napoli e la Campania, domenica tempo incerto, con nubi sparse su tutta la regione. Colpa di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, che sostituirà l'anticiclone che in questi giorni aveva regalato un clima primaverile.

Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da scenari soleggiati e temperature miti sia giovedì che venerdì, mentre sabato ci sarà un peggioramento che riporterà la pioggia. L'instabilità permarrà anche domenica, con temperature in calo. Giovedì 16: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 8 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. venerdì 17: poco nuvoloso.

Meteo Napoli Previsioni del tempo di oggi mercoledì 15 gennaio: nuvolosità, temperature e venti. Il Meteo a Napoli e le temperature A Napoli mercoledì 15 gennaio oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Il Meteo su NAPOLI sarà ancora all'insegna di condizioni anticicloniche, con cieli in prevalenza sgombri sia mercoledì che giovedì. Seguirà una fase più movimentata, soprattutto nel weekend. Mercoledì 15: sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Giovedì 16: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione

Il Meteo su NAPOLI si prospetta ancora generalmente soleggiato e molto mite, fino almeno a giovedì. Successivamente ci potrebbe essere qualche cambiamento per via del progressivo cedimento dell'anticiclone. Martedì 14: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Mercoledì 15: sereno. Temperatura da 5°C a

pioggia e maltempo su Napoli e Campania per il fine settimana del 18 e 19 gennaio 2020. Ultimi giorni di tregua, poi da venerdì una nuova perturbazione dal nord Atlantico, che in questi giorni interesserà tutta l'Italia settentrionale, arriverà anche sul capoluogo campana e nel resto della regione.

Previsioni Meteo Napoli di oggi lunedì 13 gennaio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Il Meteo Napoli e Provincia A Napoli oggi lunedì 13 gennaio

Meteo Napoli Previsioni del tempo di oggi domenica 12 gennaio: nuvolosità, temperature e venti. Il Meteo a Napoli e le temperature A Napoli domenica 12 gennaio oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non

Previsioni Meteo Napoli di domani lunedì 13 gennaio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Il Meteo Napoli e Provincia A Napoli domani lunedì 13 gennaio

Il Meteo su NAPOLI sarà generalmente soleggiato domenica, con bel TEMPO che proseguirà in avvio di settimana quando tenderà a consolidarsi l'anticiclone. Domenica 12: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 15 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Lunedì 13: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione

Meteo Napoli Previsioni del tempo di oggi sabato 11 gennaio: nuvolosità, temperature e venti. Il Meteo a Napoli e le temperature A Napoli sabato 11 gennaio oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.