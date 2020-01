Libero: De Laurentiis ha voluto Gattuso per salvare la stagione ma anche per il futuro (Di sabato 18 gennaio 2020) Su Libero, Claudio Savelli scrive di Napoli-Fiorentina. Una partita che vede anche lo scontro tra due allenatori molto simili, per percorso svolto, Gattuso e Iachini. “Sono abituati a subentrare a campionato già cominciato. Il primo ha ereditato il Napoli come era accaduto con il Milan, il secondo è uno specialista. Era stato ingaggiato in corsa da Empoli e Sassuolo prima della Fiorentina, e ancora prima era capitato altre quattro volte. Si sporcano le mani perché pensano che entrare in corsa sia meglio che stare fermi. E poi anche da giocatori erano abituati, due centrocampisti di sostanza, come confermano i soprannomi, Ringhio e Cagnaccio”. Hanno entrambi bisogno di punti per guadagnarsi la conferma in panchina. Sono stati ingaggiati non solo per salvare la stagione in corso, ma anche per il futuro. Scrive Savelli: “De Laurentiis e Commisso li hanno ingaggiati per ... Leggi la notizia su ilnapolista

