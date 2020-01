Lazio-Sampdoria 5-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino (Di sabato 18 gennaio 2020) Lazio-Sampdoria: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del primo anticipo di Serie A che si è concluso proprio in questi istanti. Una Lazio straripante conquista l’undicesima vittoria consecutiva e continua a coltivare il suo sogno scudetto. Troppo forte la squadra di Simone Inzaghi per una Sampdoria rimasta con la testa a Genova. I biancocelesti mettono in … L'articolo Lazio-Sampdoria 5-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

