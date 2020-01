I “mitici” nonni salvafamiglie, con la presenza e con la pensione (Di sabato 18 gennaio 2020) «I miei vengono a prendere le bambine alle sette quando io inizio presto, le preparano e le portano a scuola e nido. Le vanno a prendere quando faccio i serali o turno pomeriggio, insomma mi sostituiscono quando io non ci sono. Il papà lavora da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 18 circa ed è aiutato dalla sua di mamma quando io faccio il serale o lavoro di domenica. Cucina, fa baby sitter e sta da noi fino a dopo cena. Senza avremmo speso un patrimonio». Questa è la descrizione di una mamma che ha tre nonni a disposizione a tempo pieno. Il patrimonio che dice avrebbe spesso è facile da calcolare. Lo fanno tutti quelli che i nonni non ce li hanno. «La mia libertà», racconta Marina, «costerebbe almeno 1000 euro al mese. La mia e quella delle ragazze nella mia situazione». Lei non lavora da quando ha avuto il figlio un anno fa. nonni vicini non ne ha e i suoi calcoli sono quelli di molti ... Leggi la notizia su vanityfair

