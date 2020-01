Harry e Meghan rinunciano ai titoli, al denaro e restituiscono i soldi spesi per Frogmore House (Di sabato 18 gennaio 2020) Avevamo tutti sognato vedendo le immagini di Frogmore House, la dimora scelta da Harry e Meghan, il loro nido d’amore. Ma i duchi del Sussex non vivranno molto a Londra ed è anche per questo motivo che, come viene comunicato oggi da un comunicato ufficiale a firma della Regina Elisabetta, restituiranno i soldi che hanno speso in questi anni per ristrutturare la tenuta, soldi dei sudditi di sua maestà. Una cifra che, secondo i ben informati, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,4 milioni di sterline. Ma questa non è la sola novità che arriva il 18 gennaio 2020 in modo ufficiale da parte della regina Elisabetta. Harry e Meghan rinunciano ai loro titoli di ‘Altezza Reale’ e inoltre, non riceveranno più fondi pubblici . L’esito del negoziato sul futuro della coppia viene ufficializzato da Buckingham Palace con un comunicato in cui si precisa che “il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… - Corriere : Harry e Meghan rinunciano al titolo di «altezze reali» e non riceveranno più fondi pubblici -