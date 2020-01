Fumo e puzza di bruciato a bordo, un aereo non decolla da Olbia (Di sabato 18 gennaio 2020) Il volo da Olbia a Roma stava per decollare, ma ha fatto ritorno sulla pista. I passeggeri sono riusciti a partire con un altro velivolo, tre ore più tardi. Paura e un po’ di panico tra i passeggeri di un volo Air Italy. La tratta avrebbe dovuto portare oltre cento persone da Olbia a Roma, … L'articolo Fumo e puzza di bruciato a bordo, un aereo non decolla da Olbia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

