Craxi, alla fine senza nemmeno la pietas (Di sabato 18 gennaio 2020) Doveva per forza finire così, Bettino Craxi? Morire lontano dal suo Paese, gravemente malato in Tunisia dove non poteva avere le cure adeguate ad un diabete melito devastante? senza un cenno, uno, da parte del mondo a cui ha appartenuto per decenni, e che ha comodamente lasciato che diventasse l’unico capro espiatorio di una controversa e pesantissima stagione politica del nostro Paese? Accomunato a Moro, in una fine segnata senz’appello alcuno, con due modi diversi, forse nella stessa misura ipocriti, dello Stato di interpretare il suo ruolo? Il succo del libro di Marcello Sorgi, (“Presunto colpevole, Gli ultimi giorni di Craxi, Einaudi, 13 euro), tra i decani del giornalismo parlamentare oltre che più volte direttore (Stampa, Tg1) è sommariamente questo.Come altre pubblicazioni recenti si corre il rischio di sistemare la storia con le lenti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

