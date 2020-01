Cosa ci insegna il coming out di Nikkie Tutorials (Di sabato 18 gennaio 2020) NikkieTutorialsNikkieTutorialsHuda BeautyHuda BeautyHuda BeautyMichelle PhanLe beauty influencer da seguireMichelle PhanMichelle PhanJeffree StarJeffree StarShaaanxoKandee JohnsonMannyMuaMannyMuaChristen DominiqueChristine DominiqueClio MakeUpKiss and make upNicole Husel di Kissi and Make upWayne GossMikelignaLa CindinaLa CindinaMikelignaIl coming out di Nikkie Tutorials è arrivato d’improvviso. Il 13 gennaio, di buon’ora, la youtuber, un’istituzione in fatto di make-up, ha caricato online un video diverso, nel quale non ha usato pennelli, né steso fondotinta sulla propria bella bianca. Ha parlato di sé, della donna, Nikkie de Jager, nascosta dietro la maschera. «Questa è una Cosa che avrei voluto condividere con tutti voi alle mie condizioni, ma una tale possibilità mi è stata portata via, perciò, oggi, mi riprendo il mio potere», ha detto, mentre le mani si muovevano nervose. ... Leggi la notizia su vanityfair

