Carola Rackete si gode la vittoria in Cassazione, ora vuole tornare in mare nel Mediterraneo (Di sabato 18 gennaio 2020) Carola Rackete vince in Cassazione e manda un messaggio al mondo delle Ong: “Ora va riformata subito la direttiva Ue sui crimini di solidarietà…”. Carola Rackete torna ad infiammare il dibattito politico e sociale in Italia con la sua vittoria in Cassazione contro la Procura di Agrigento, che aveva fatto ricorso contro la scarcerazione della comandante della Sea Watch. Per la Cassazione la Capitana, come è stata ribattezzata, non doveva essere arrestata. Carola Rackete vince in Cassazione, non doveva essere arrestata. Ora vuole tornare nel Mediterraneo La Cassazione ha legittimato quindi la decisione del gip di Agrigento di non confermare l’arresto di Carola Rackete, che riceve la notizia della sentenza della Corte mentre si trova in missione, in mare. Con Greenpeace però, in difesa dell’ambiente. Ma il suo sogno è quello di tornare a salvare vite ... Leggi la notizia su newsmondo

