Calciomercato Inter, è a un passo dall’addio: l’agente in Inghilterra (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Inter, il calciatore è ad un passo dal dire addio ai nerazzurri: il suo agente è in Inghilterra L’Inter, che vuole con tutte le sue forze lo scudetto dopo un dominio pluriennale ed incontrastato della Juventus, è molto attiva in questa sessione di mercato che ha già visto arrivare Ashley Young. Ora si lavora … L'articolo Calciomercato Inter, è a un passo dall’addio: l’agente in Inghilterra proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : Contatti in corso tra #Inter e #Chelsea per Victor #Moses - DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… -