Zotta | sostegno a tutti i Licei classici di Roma e Provincia

Roma – "La Citta' metropolitana di Roma sostiene tutti i Licei di Roma e Provincia coinvolti in questa giornata piena di iniziative aumentando le ore di riscaldamento per tutto il tempo dell'evento. Vogliamo essere vicini agli Istituti scolastici che governiamo supportandoli per quello che possiamo. Auguro la piena riuscita di tutte le iniziative programmate". Lo dichiara il vicesindaco della Citta' metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.

