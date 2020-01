Uomini e Donne, Andrea e Teresa in studio, lui è disperato: ecco cosa è successo (VIDEO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata arricchita dall’ingresso in studio di due vecchie conoscenze, ovvero, Andrea e Teresa. La De Filippi ha mandato in onda un filmato contenente i momenti più salienti del loro percorso e poi li ha fatti accomodare. I due protagonisti sono apparsi profondamente emozionati, specie la Langella. Ad ogni modo, hanno raccontato del loro amore ed hanno fatto anche un annuncio importantissimo che ha lasciato tutti senza parole. L’annuncio di Andrea e Teresa a Uomini e Donne Andrea e Teresa stanno proseguendo serenamente la loro storia d’amore al di fuori dai riflettori di Uomini e Donne. Circa un mese fa hanno raggiunto un traguardo importante, ovvero, sono andati a vivere insieme a Milano. La capitale della moda doveva essere il loro punto d’incontro, considerando che la distanza ha sempre reso difficile la loro relazione. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… - FiorellaMannoia : ?? @luca_paladini4 @amrefit Fiorella Mannoia a TPI: “Il mio viaggio in Kenya con Amref, dove gli uomini combattono… -