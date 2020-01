Sicilia: Anci, 'voto 19 aprile per ex province pone fine a stato di incertezza' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Accogliamo positivamente la notizia relativa alla indizione delle elezioni di secondo livello per il 19 aprile in quanto riteniamo che si possa dare finalmente voce ai territori ponendo fine a uno stato di incertezza che va avanti da troppo tempo". Così il presidente Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomblog : Sicilia: Anci ‘voto 19 aprile per ex province pone fine a stato di incertezza’ - #Sicilia: #‘voto #aprile… - TV7Benevento : Sicilia: Anci, 'voto 19 aprile per ex province pone fine a stato di incertezza'... - CentroStudi_EL : @sosesocial ci ricorda che il 27 Gennaio #SaveTheDate scade il termine per trasmettere il questionario 2018 dei… -