Selvaggia Roma: "Sono stata aggredita da Eliana" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Novella Toloni Attraverso un messaggio pubblicato sui social nelle scorse ore, l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha raccontato di esser stata picchiata dalla Michelazzo fuori da un locale Tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo è ormai guerra aperta. Dopo le pesanti accuse mosse nei giorni scorsi dall'ex agente di Pamela Prati nei confronti della Roma per averle rubato il fidanzato, oggi le due sarebbero arrivate alle mani. Selvaggia Roma, infatti, ha denunciato sui social di esser stata aggredita dalla Michelazzo all'uscita da un noto locale Romano dove entrambe si trovavano con amici. Negli ultimi giorni le due ex amiche si stanno accusando reciprocamente e senza esclusione di colpi. L'amicizia che le legava da tempo è ormai un lontano ricordo e oggi, dopo le accuse sarebbero arrivate addirittura le botte. Attraverso alcune storie Instagram pubblicate sul suo account ... Leggi la notizia su ilgiornale

