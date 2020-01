Secondo un insider, PS5 non sarà retrocompatibile con i titoli PS3 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come è ormai noto, PS5 sarà pienamente retrocompatibile con i titoli PS4, tuttavia in molti si sono domandati se sarà così anche per i giochi delle altre generazioni, ovvero PS1, PS2 e PS3.Secondo un recente Tweet del noto insider Tidux, la funzione di retrocompatibilità verso i giochi PS3 non sarà presente sulla prossima console di Sony. In ogni caso (pur trattandosi di una fonte affidabile) al momento vi sconsigliamo di prendere come oro colato le sue parole, almeno finchè non ci saranno dichiarazioni ufficiali. Inoltre non sappiamo se per retrocompatibilità si intende quella classica (quindi tramite disco) o in stile Xbox One (ovvero in digitale). Cosa ne pensate di questa dichiarazione?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

