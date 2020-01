Riscaldamento globale: gli oceani hanno temperatura di 0,075 gradi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Riscaldamento globale è un fenomeno sempre più attuale e allarmante, soprattutto dopo lo studio da parte di alcuni scienziati della velocità a cui avviene quello degli oceani. Analizzando le loro temperature dal 1950 al 2019, hanno stabilito che la temperatura media nel 2019 era di 0.075 gradi Celsius. Un dato superiore della media tra il 1981 e il 2010 che ha permesso loro di calcolare quanto velocemente i mari si riscaldino. Il Riscaldamento globale: gli oceani Per far capire quanto alto sia questo valore, il team di studiosi ha cercato un valido termine di paragone e ha pensato al calore emanato dall’esplosione di una bomba atomica. Innanzitutto va tenuto conto che quella sganciata nel 1945 su Hiroshima ha diffuso un’energia di circa 63.000.000.000.000 Joules. In secondo luogo che l’aumento riscontato nei nostri oceani è stato pari a 228 sestilioni di Joules, ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Clima, un secolo di riscaldamento globale in un video della Nasa - ispionline : Dietro gli incendi che stanno devastando l'#Australia c'è (anche) il riscaldamento globale. Esistono soluzioni econ… - Corriere : Clima, un secolo di riscaldamento globale in un video della Nasa -