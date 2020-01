«Quando gli uomini superano certi limiti», Giulia Valentina racconta la sua esperienza: «Non sentiamoci in colpa a dire no e a pretendere rispetto» – Video (Di sabato 18 gennaio 2020) Con una serie di storie su Instagram Giulia Valentina ha voluto condividere con le sue follower un brutto episodio che l’ha riguardata personalmente. Nei video l’influencer non parla mai apertamente di molestie, ma la definisce un’esperienza spiacevole e lo fa per lanciare un appello a tutte le ragazze che potrebbero trovarsi in una situazione simile: paralizzate davanti a un uomo che supera i limiti con la vergogna di dire no per paura delle conseguenze o semplicemente per non risultare spiacevoli. «Un anno fa, a Milano, a una cena mi è capitato un episodio che mi ha fatto capire che dovevo cambiare una parte del mio carattere. Dovevo farlo per me, ma anche per chi mi segue», inizia così il racconto di Giulia Valentina. Prima di pubblicare tutte le storie, l’influencer specifica in un post che il racconto non ha nulla a che fare con la polemica su Sanremo che ... Leggi la notizia su open.online

CottarelliCPI : 'A che cosa servono gli economisti, se oggi stanno zitti, quando una grave questione si impone al paese?' Luigi Ein… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita… - CarloCalenda : Quando la malafede si fa giornalismo. 1) L’articolo conferma che il fondo non è stato “promesso” ma varato. 2) tant… -