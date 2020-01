Paura in Puglia per la presenza di una pantera nera nelle campagne, pattugliamenti ininterrotti ma il felino è ancora libero (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per tutta la giornata di oggi sono proseguite senza sosta le ricerche della pantera nera avvistata a 1,5 chilometri dal centro cittadino di San Severo. La pantera, che è stata immortalata in un video, è stata vista per la prima volta in un opificio da un operaio. Da quel momento in poi sono iniziate le ricerche che per il momento non hanno portato a nessun esito positivo. In particolare San Severo viene pattugliata da un massiccio dispiegamento di forze sia di giorno che soprattutto di notte. I pattugliamenti vengono effettuati dai Carabinieri e dal personale del Servizio veterinario e dalla guardia forestale. Gli inquirenti stanno cercando di capire da dove sia fuggito un animale di quella stazza. Al vaglio possibili denunce di smarrimento di privati o spettacoli circensi. Leggi la notizia su baritalianews

