Orario Milan-Udinese e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ventesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la prima giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nel lunch-match di domenica 19 gennaio il Milan di Stefano Pioli e l’Udinese del leader Rodrigo De Paul. Il match sarà molto delicato con entrambe le formazioni che hanno disperato bisogno di punti e che vengono da due vittorie nell’ultimo turno di Serie A, rispettivamente il 2-0 del Milan sul Cagliari e il 3-0 dell’Udinese ai danni del Sassuolo. Per continuare la disperata rincorsa verso l’Europa del Diavolo e quella verso una salvezza tranquilla della compagine friulana il match di San Siro si rivela quindi cruciale crocevia. La sfida, probabilmente la prima da titolare di Zlatan Ibrahimovic, dopo il gol alla Sardegna Arena, davanti ai suoi tifosi sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sulla piattaforma DAZN, con la possibilità di ... Leggi la notizia su oasport

