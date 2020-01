Orario Juventus-Parma e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la vittoria in Coppa Italia torna in campo (domenica alle ore 20.45) la Juventus contro il Parma in un match valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A. I bianconeri hanno riconquistato la vetta solitaria della classifica e non vorranno perdere punti per strada. Gli emiliani hanno perso ieri il match di coppa contro la Roma e arriveranno all’Allianz Arena con il dente avvelenato. Per quanto concerne le probabili formazioni, Maurizio Sarri potrebbe riproporre il 4-3-3 con il tridente pesante composto da Ronaldo, Dybala e Higuain. Molto dipenderà dalle condizioni del campione portoghese che ha saltato l’ultimo allenamento. In mediana Pjanic dovrebbe essere sostenuto da Matuidi e Rabiot. Modulo speculare D’Aversa con Kulusevski, Inglese, Gervinho in attacco con il chiaro intento di chiudersi in difesa e ripartire velocemente. Ovviamente i favori del ... Leggi la notizia su oasport

