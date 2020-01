Nuove trappole per la fauna selvatica, Cabs: “Animali vittime dei bracconieri” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Due Nuove trappole per la fauna selvatica scoperte dai Carabinieri Forestali di Monteforte Irpinio nei pressi di Baiano. Le due trappole, stante quanto comunicato dai Carabinieri, erano costituite da lacci in acciaio. “Si tratta – ha commentato il Cabs, l’associazione di volontari esperti in antibracconaggio – di veri e propri nodi scorsoi che strangolano il malcapitato animale. Una morte lenta e dolorosa – aggiunge il Cabs – che può avvenire per stretta nel collo, come nell’addome. In quest’ ultimo caso la morte sopraggiunge per rottura del diaframma. Se poi la vittima rimane presa per l’arto si può arrivare all’autoamputazione dello stesso”. Una vera e propria sequenza dell’orrore che contraddistingue il florido bracconaggio italiano. Nella stessa provincia di ... Leggi la notizia su anteprima24

