Morto il custode del mondo di Tolkien

Christopher, figlio del genio del fantasy, ha ridisegnato la Terra di Mezzo Matteo Sacchi Suoi i disegni originali delle mappe del Signore degli anelli, sua la curatela di gran parte delle opere postume del padre, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), lo scrittore diventato un vero e proprio nume tutelare del genere fantasy nel mondo. Christopher John Reuel Tolkien, professore di lingua inglese al New College di Oxford (1964-1975), ha ereditato l'enorme mondo mitologico e magico creato dal padre e per anni ha cercato di mettere ordine in quest'enormità e di tutelarne la trasmissione e la memoria. Non senza grandi polemiche. Ora il custode se ne è andato. È Morto ieri, a 95 anni, nella cittadina di Draguignan, in Francia, dove si era trasferito da anni lasciando l'Inghilterra. Priscilla Tolkien sua sorella, nata nel 1929, è ora l'ultima figlia sopravvissuta del grande

