Morte del professor Migliaccio: il saluto dei vip (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ieri è stata diffusa la terribile notizia della Morte del professor Pietro Antonio Migliaccio, nutrizionista e dietologo che dal 2009 aveva una rubrica a I Fatti Vostri. Molto noto al pubblico, amato dai colleghi che hanno lavorato con lui in Rai, si è spento all’età di 86 anni. Molti vip hanno commentato ieri la notizia sui social. Il saluto dei vip Una delle prime ieri a commentare è stata la conduttrice Barbara Palombelli, che ha scritto: “Lascia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme“. E ancora: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso, 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv“. “Rip professor Migliaccio“, ha scritto sui social Rosario ... Leggi la notizia su thesocialpost

Tg3web : Oggi Giulio Regeni, sequestrato e torturato a morte nel 2016 in Egitto, avrebbe compiuto 32 anni. Al termine del ve… - matteosalvinimi : Mi hanno detto che ha tolto il post dove applaudiva alla mia morte col gas, però dice che non ha niente di cui scus… - disinformatico : Complimenti, @RaiNews , anche voi spacciate un videogioco per il video della morte del generale Soleimani. Control… -