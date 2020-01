L’Iran non si fida dell’Europa e riprende l’arricchimento dell’uranio (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ayatollah Ali Khamenei, massima autorità religiosa e politica dell’Iran, è tornato dopo otto anni a parlare durante la preghiera del venerdì, segnando così l’importanza del momento storico che sta vivendo il Paese, e nel lungo discorso tenuto durante il sermone spicca l’accusa di “tradimento” all’Europa, che con l’avvio del “meccanismo di risoluzione delle dispute” previsto dal trattato sul nucleare (il Jcpoa), si allinea alla politica di Washington. Come diretta conseguenza Teheran riprenderà l’arricchimento dell’uranio oltre i limiti espressi dal Jcpoa: il presidente Rohani ha infatti spiegato che “quando loro”, cioè gli altri firmatari dell’accordo e segnatamente gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito, “hanno ridotto i loro impegni, non siamo stati seduti, abbiamo ... Leggi la notizia su it.insideover

