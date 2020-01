Le due piazze di Riace. Salvini sul mare con i leghisti, Lucano nel borgo con migranti e Sardine (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Riace Marina Matteo Salvini, con il sindaco leghista e i suoi sostenitori. Nel borgo Mimmo Lucano, con le sardine, i migranti e i loro figli. È il giorno delle due piazze nel paese della Locride diventato famoso per il modello di accoglienza ai migranti diffuso, smantellato in parte dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo ex sindaco. Due piazze distanti pochi chilometri, ma sui temi lontane anni luce.Il leader della Lega ha inserito il paese dei Bronzi nelle tappe del suo tour elettorale in Calabria. Una scelta che per Jasmine Cristallo, portavoce delle Sardine calabresi, è una provocazione. “Noi abbiamo deciso di rispondere non con una contromanifestazione ma con un gesto simbolico: mentre lui sarà in marina, noi saremo nella parte alta, nel borgo, ci raccoglieremo accanto a Mimmo Lucano, nel luogo dell’accoglienza”, ha detto, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

