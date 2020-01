Inter scatenata sul mercato: Ashley Young in arrivo in nerazzurro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo Spinazzola, Conte avrà un altro esterno: Ashley Young sosterrà oggi le visite mediche. In uscita Lazaro, che l’Inter vuole cedere solo in prestito. L’Inter piazza un altro acquisto sul mercato. Si tratta di Ashley Young, 34enne in scadenza di contratto con il Manchester United. Inter, nuovi esterni sulle fasce Dopo aver sbloccato lo scambio Politano-Spinazzola, l’Inter ha chiuso anche per l’esterno inglese classe ’85. I nerazzurri hanno trovato l’intesa con i Red Devils per un indennizzo di 1,5 milioni per l’esterno che a giugno si sarebbe svincolato e che a inizio anno aveva rifiutato il rinnovo con lo United proprio per vivere questa nuova avventura in Italia. Il giocatore è atteso oggi a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto di 18 mesi. Spinazzola e Young sono due innesti molto graditi a Conte per i ruoli di ... Leggi la notizia su newsmondo

