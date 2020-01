Incendio a Tor Cervara, 50 macchine devastate dalle fiamme in un parcheggio di via Comasta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa notte in via Comasta a Roma, zona Tor Cervara. Per cause ancora da accertare, una cinquantina di macchine in un parcheggio sono state avviluppate dalle fiamme: solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Leggi la notizia su fanpage

