Gregoretti - palazzo Madama ha deciso. Il voto della Giunta delle immunità sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini ci sarà il 20 gennaio : La Giunta delle immunità del Senato voterà lunedì 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del ...

Gregoretti - voto su Salvini 20 gennaio : 12.53 La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini,per il caso della nave Gregoretti, bloccata la scorsa estate nel Mediterraneo con 131 migranti a bordo. Lo ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l'ordine del giorno del centrodestra. Al voto ha partecipato anche la presidente del Senato Casellati. Nella Giunta, maggioranza e opposizione hanno 6 voti ...

Caso Gregoretti - ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni : La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il Caso del blocco della nave militare Gregoretti. L’ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Gregoretti - ok Giunta su termini di voto : 11.53 Via libera della Giunta per il regolamento del Senato al quesito presentato dall'opposizione sul caso Salvini-Gregoretti. La Giunta ha stabilito che è "perentorio" il termine di 30 giorni entro cui la Giunta per le immunità si deve pronunciare sul caso.I 30 giorni scadono oggi.Il 20 previsto il voto sull'autorizzazione a procedere per poter processare Salvini, per il blocco della nave con a bordo 131 migranti. Dopo una breve sospensione, ...

Gregoretti : non ci sarà un rinvio del voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini : Via libera al quesito presentato dalla opposizione in Giunta per il regolamento del Senato, con il voto che, a quanto si apprende, è stato unanime da parte dei membri dell’organismo

Scontro sul voto per la Gregoretti. Assist della Casellati a Salvini. Parola alla Giunta per il regolamento del Senato. Dove il Centrodestra può fare martire il Capitano : L’ultimo asso nella manica per confermare la data del 20 gennaio in cui la Giunta per le Immunità è chiamata a votare sul processo a Matteo Salvini le opposizioni lo giocano nell’aula di Palazzo Madama. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia chiedono e ottengono che sia la Giunta per il regolamento a esprimersi sull’opportunità o meno di far rientrare l’organismo presieduto dall’azzurro Maurizio Gasparri nella sospensione dei lavori del Senato ...

Caso Salvini – Gregoretti : deciderà la Giunta per il Regolamento del Senato quando esprimere il voto : Lega, FdI e FI hanno chiesto l'intervento della Giunta, forti dei numeri in loro favore dato il mancato riequilibrio dell'organo di garanzia dopo il cambio di maggioranza

Caso Gregoretti - cambia composizione della Giunta. Oggi soluzione a impasse voto : La decisione sulla seduta di lunedi' prossimo della Giunta per le immunita' del Senato non e' arrivata (si avra' forse Oggi), ma la composizione della Giunta per il Regolamento va verso la sua modifica, come i partiti di maggioranza chiedevano da tempo. Una soluzione che giunge al termine di una giornata ricca di suspense, quella di ieri. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto che sia l'organo preposto all'interpretazione delle ...

Giunta per le Autorizzazioni verso il voto lunedì sul caso Gregoretti : Ormai è un gioco di strategia, di numeri sul filo del regolamento. Il centrodestra, dunque la minoranza, sta provando in ogni modo a votare lunedì 20, come da calendario, la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno, accusato dal tribunale dei ministri di Catania, di sequestro di 131 migranti a bordo della nave Gregoretti. La maggioranza, intenzionata a mandare ...

Gregoretti - pantano sulla data del voto. Gasparri gira la palla alla Casellati. Fumata nera alla Conferenza dei capigruppo del Senato. Grandi manovre per trasformare Salvini in un martire : La Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama non riesce a risolvere il rebus del rinvio del voto sul processo a Matteo Salvini. Se è il caso di modificare la data (prevista il 20 gennaio), in cui la Giunta per le immunità del Senato dovrà emettere il suo verdetto, lo deciderà un faccia a faccia tra la presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri. L’esponente azzurro si è ...

Caso Gregoretti - al via in Senato il dibattito sul rinvio del voto della Giunta. Segui la diretta dall’Aula : Al via in Senato la discussione sull’eventuale rinvio del voto della Giunta delle Immunità sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in programma lunedì prossimo 20 gennaio. Segui la diretta L'articolo Caso Gregoretti, al via in Senato il dibattito sul rinvio del voto della Giunta. Segui la diretta dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ennesima fumata nera sulla data del voto sul caso Gregoretti : L'Ennesima fumata nera sulla data del voto sul caso Gregoretti in Giunta per le Immunità arriva al termine di una riunione della conferenza dei capigruppo durata oltre due ore. Sul tavolo c'è la richiesta della maggioranza di bloccare il voto del 20 sulla relazione con cui Maurizio Gasparri, presidente dell'organismo di Palazzo Madama, propone di respingere la richiesta dei magistrati di Catania di mandare a processo Matteo Salvini per la ...

Gregoretti - cosa succede adesso con il voto sul processo a Salvini per sequestro di persona : Il voto sull'eventuale processo a Salvini per sequestro di persona per il momento resta confermato per il 20 gennaio. La presidente del Senato Casellati avrebbe dovuto decidere ieri sullo slittamento del voto chiesto dalla maggioranza, ma ha scelto di delegare la decisione al presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri. Si attende un nuovo confronto tra i due.Continua a leggere

Caso Gregoretti - ancora fumata nera : i capigruppo non decidono sulla data del voto su Salvini : La riunione della conferenza dei capigruppo alla Giunta per le immunità parlamentari si conclude con l’ennesimo nulla di fatto sulla data del voto sul Caso Gregoretti. Sul tavolo c’è la richiesta della maggioranza di far slittare il voto del 20 gennaio a dopo le elezioni in Emilia Romagna. Nei due giorni precedenti, la maggioranza aveva concluso le riunioni con un atto di protesta, abbandonando la giunta come critica alla ...