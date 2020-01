Dakar 2020 - Sainz conquista la terza vittoria in carriera (Di venerdì 17 gennaio 2020) Carlos Sainz è il vincitore della Dakar 2020. Lo spagnolo del team Mini Bahrain JWC X-Raid ha gestito il suo vantaggio nell'ultima tappa di oggi - vinta da Al-Attiyah conquistando così il successo finale. Questa è la terza vittoria di Sainz alla Dakar, dopo quelle ottenute nel 2010 con la Volkswagen e nel 2018 con la Peugeot. il primo nella categoria a vantare tre edizioni vinte con altrettante case automobilistiche.Una gara quasi perfetta. Sainz, in coppia con Lucas Cruz, ha completato gli oltre cinquemila chilometri della Dakar in 42 ore, 59 minuti e 17 secondi. Battuto il vincitore della scorsa edizione, il qatariota della Toyota Gazoo Racing, Nasser Al-Attiyah, che ha tagliato il traguardo finale con 6 minuti e 21 secondi di ritardo. Sul podio di questa prima edizione della Dakar in Arabia Saubita, troviamo anche Stéphane Peterhansel con l'altra Mini del team X-Raid. Il momento ... Leggi la notizia su quattroruote

