Ci sono degli oggetti sconosciuti al centro della Via Lattea

(foto: 1412 via Getty Images) Sembrano assembramenti di gas e polveri celesti, ma si comportano come stelle. sono compatti, ma in certi momenti si distendono e perdono materiale. Stiamo parlando di una nuova classe di oggetti celesti identificati nella Via Lattea, vicino al buco nero supermassiccio centrale Sagittarius A*. A descriverli è un gruppo di astronomi dell'università della California a Los Angeles (Ucla), che non sanno spiegarne l'origine e la composizione e per ora possono fornire soltanto delle ipotesi, un nuovo mistero da risolvere. I risultati sono pubblicati su Nature. Sei oggetti sconosciuti Il primo corpo misterioso è stato identificato nel 2005 e chiamato G1, mentre il secondo, G2, è arrivato nel 2012. La lista non finisce qui, dato che successivamente ne sono stati individuati altri quattro, per un totale di sei, e per tutti sono state identificate le

