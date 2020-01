Albano, Acea Ato 2: in alcune zone mercoledì sospensione idrica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, mercoledi’ 22 gennaio 2020 si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Albano Laziale. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 20 di mercoledi’ 22 gennaio 2020, si verifichera’ mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via Torino, Via Vercelli Via Rieti, Via Ciuffini, Via Asti, Via Piani di Monte savello Via imperia, Via la spezia, Via perugia, Piazza s. Remo, Via lucca, Via trieste, Via Torino, Via Volterra, Via savona, Via serena, Via grosseto, Via Agrigento, Via latina, Via Cancelliera (di Albano), Via Tulipani, Via dei peri, Via degli ulivi, Via dei ciliegi, Via delle more, Via dei meli, Via fisciano, Via udine, Via cortina, Via Cervinia, Via Arezzo, Via ... Leggi la notizia su romadailynews

