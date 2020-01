Adriana Volpe, dopo la Rai tocca a Magalli. Al GF Vip è un fiume in piena: “Cosa faceva…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe è una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata si è parlato molto di lei e della frecciatina che ha lanciato contro la Rai, rea di averle fatto firmare dei contratti con una clausola sulla gravidanza che l’avrebbe fatta soffrire. Questa clausola faceva riferimento alla gravidanza e permetteva la rescissione della collaborazione, senza avere la possibilità di chiedere qualcosa in cambio. Questa clausola fu eliminata successivamente. Queste le dichiarazioni della Volpe: “Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a diventare madre. Mia figlia è nata nel 2011 (solo nel 2012 le cose sono cambiate) e io fino a quel momento ho sempre firmato un contratto in cui c’era scritto ‘in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può rescindere il contratto, nulla sarà dato e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

