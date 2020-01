Accorpati i parchi di Velia e Paestum: soddisfatta la Cisl Fp (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’accorpamento del Parco archeologico di Velia a quello di Paestum rappresenta per la Cisl FP di Salerno un importante traguardo raggiunto. Il sindacato, in questi ultimi anni, dopo il passaggio di Velia al Polo Museale della Campania, si è fatto “sentire” in tutte le sedi istituzionali, pur di riportare in provincia di Salerno la direzione operativa del Parco. Con pochi fondi ordinari era impensabile gestire un sito (Unesco) cosi importante, addirittura distante centinaia di Km da Napoli. Con il forte impegno dei colleghi del coordinamento nazionale della Cisl FP Beni Culturali, finalmente si è raggiunto l’obiettivo. L’autonomia di Velia con l’accorpamento al Parco Archeologico di Paestum – conclude Michele Faiella, dirigente delle Funzioni Centrali della Cisl FP di Salerno – viene salutata con ... Leggi la notizia su anteprima24

