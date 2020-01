Abusi contro la nipote minorenne: zio condannato a 5 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello: il pensionato di 77 anni accusato di aver molestato la nipote minorenne è stato condannato a 5 anni di reclusione. La vicenda ha avuto luogo in un paese limitrofo al lago D’Iseo. I fatti risalgono tra l’Inverno del 2013 e la Primavera del 2014. In quel periodo il 77enne avrebbe abusato della nipote bresciana di 17 anni, una ragazza affetta da alcuni problemi psichici. Dopo la prima condanna il pensionato aveva subito presentato ricorso, ribadendo con forza la sua innocenza. I suoi legali avevano spiegato che l’anziano non avrebbe mai potuto commettere nessun abuso a causa di una disfunzione erettile. Abusi contro la nipote minorenne Ma la ragazza, dal canto suo, aveva sempre riferito di aver subìto delle molestie. Prima ne avrebbe parlato in paese, poi si sarebbe rivolta alla madre. Infine, ... Leggi la notizia su notizie

